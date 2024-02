Gracias a los esfuerzos diarios de nuestra guardia comunal los objetivos criminales no se han cumplido y seguiremos en la primera línea garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestra población , se dio a conocer en un comunicado dirigido a la opinión pública. Los pobladores aseguraron que tienen información suficiente para determinar que detrás de la agresión están las personas que traicionaron a la comunidad y se fueron a las filas del CJNG, entre ellas Cemeí Verdía, quien en repetidas ocasiones ha dirigido intentos de ataque a Ostula.

Morelia, Mich., La comunidad nahua de Ostula, municipio de Aquila, denunció que al menos 50 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) arribaron al territorio comunal y atacaron una casa, pero al ver que no había nadie, la incendiaron en la encargatura de La Cofradía.

Puntualizaron: Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestro pueblo, para que se desarticule y acabe con el cártel Jalisco en la región .

Los comuneros explicaron que no sólo el contexto no ha mejorado, sino que recién se han recrudecido los ataques armados de este grupo criminal contra su guardia; sin embargo se ha sabido mantener a raya a estos delincuentes .

Acusaron que el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional (GN)no han hecho nada para garantizar la justicia y que estos hechos criminales no se repitan, por el contrario, la administración estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra guardia a pesar de que el juez sexto de distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos del estado no realizar actos tendientes a su desconocimiento , dijeron.