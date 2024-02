Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 4 de febrero de 2024, p. 25

Chilpancingo, Gro., Familiares, amigos, profesores y compañeros de lucha rindieron ayer un homenaje a Juan García Costilla, luchador social, ex guerrillero y dirigente estudiantil detenido durante la guerra sucia. Reconocieron que fue pionero de la lucha de izquierda en el estado y su activismo por mejores condiciones de vida para los marginados de la justicia, la cual emprendió en Acapulco.

La izquierda no es resultado de una generación espontánea , señaló Raúl Sendic García Estrada, hijo del luchador social quien actualmente tiene 80 años.

Puntualizó que la oposición ha resistido asesinatos y desapariciones forzadas, y ha enfrentado por más de un siglo el pensamiento de la derecha, el poder y la burguesía.

Durante el reconocimiento que le hicieron en el auditorio de la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), en Chilpancingo, el activista permaneció atento en el presídium a cada palabra y detalle de la actividad efectuada en homenaje a su trayectoria.

Luchadores sociales, activistas, académicos, ex combatientes de la guerra sucia en Guerrero, expresaron que si bien el actual gobierno no ha cumplido con demandas añejas de justicia y castigo a los responsables de desaparición forzada, detención en cárceles clandestinas y tortura en los años 70 y 80, además de no resolver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la izquierda debe mantenerse unida y continuar con la transformación del país.