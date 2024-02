No pienso hablar mucho. Sólo de lo que más me impresionó, de cómo fue que por el cine me enamoré de gran parte de México , comentó Broch, homenajeada ayer por el gobierno de la CDMX por medio de la Secretaría de Cultura y la Fábrica de Artes y Oficios Faro Cosmos.

▲ La diseñadora de producción cinematógrafica, Brigitte Broch. Foto Rumania Olivares

Y reveló que lo primero que la enamoró fue conocer El llano en llamas. Recuerdo que, apenas aprendí español, y me enamoré del lenguaje de Rulfo y de la gente que describía. Luego, por el cine viajé a otros lugares. Me tocó estar en la presa Miguel Alemán y luego quedarme donde vivía gente mazateca, la cual nos permitió dormir en una escuela, en el piso de concreto y darnos de comer tortillas con cajeta .

Otra experiencia que la dejó tatuada fue un trabajo que hizo en Chiapas. Era una producción Suecia-Dinamarca que se llamaba La hija del puma. “Tengo recuerdos maravillosos de ese filme porque fue la mejor experiencia que he tenido en toda mi vida: pude convivir con mayas que habían huido de Guatemala del régimen de Ríos Mont –quien por cierto, los mataba a machetazos y quemaba sus pueblos–. Un tiempo terrible para esos pueblos. Nosotros reconstruimos uno como el de ellos. Sus casas tales y como eran, con sus estufas de barro. Cuando las terminamos nos quedamos a dormir en una de ellas para ver cómo se sentía. Además, comimos hongos (no especificó de cuáles) y sobrevivimos”.

Relató también que le tocó vivir en una cabaña de madera junto a una laguna, “que fue otro sueño porque era amanecer y tener de baño en la propia laguna. Con los chicos aprendimos un poco de maya… No les puedo decir lo que me pasó en el corazón con toda esa experiencia pero la verdad es que fue mucho mejor que la parafernalia acostumbrada. Esa fue mi prueba de fuego con México; caí redonda con mis cuates mayas”.