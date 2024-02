Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de febrero de 2024, p. 16

En diciembre muchos niños piden una consola como regalo, en las calles se ha vuelto normal observar gente que juega en su teléfono celular, en las tiendas hay tarjetas de regalo para los consumidores e incluso hay torneos para sus amantes: es el mundo de los videojuegos.

Esta industria toma más importancia en la economía, las actividades diarias e incluso en el gasto de los consumidores. No solamente es un atractivo de inversiones, también se ha convertido en fuente de empleos e incluso en una carrera para los jóvenes promesas.

El gaming, como tradicionalmente se conoce a la práctica de usar videojuegos y a la industria que los crea, ha pasado de ser un pasatiempo a un negocio muy redituable para los inversionistas.

Según el Reporte Mundial del Mercado de Videojuegos realizado por la firma de Países Bajos especializada del sector, Newzoo, en 2023 esta industria generó alrededor de 184 mil millones de dólares (el equivalente a 3 billones 220 mil millones de pesos).

De acuerdo con esta firma, la industria de los videojuegos sufrió en 2022 su primera caída desde que se tiene un monitoreo a las ganancias que genera, al menos en los últimos 10 años; pero en 2023 logró repuntar 0.6 por ciento, y para 2026 se proyecta que genere 205 mil 700 millones de dólares (más de 3 billones 599 mil millones de pesos).

La industria de los videojuegos no se queda en las consolas tradicionales que todo el mundo conoce, como pueden ser X-box, Play Station o Nintendo; ahora va más allá, pues este tipo de entretenimiento se desarrolla para computadoras o teléfonos celulares, incluso, empresas de tecnología hoy en día han creado dispositivos de escritorio especiales para disfrutar las partidas o las misiones que envuelven a los consumidores.

El reporte de Newzoo indica que el segmento que generó más recursos en 2023 fue el de los juegos de teléfonos celulares, pues del total de ingresos, generó 49 por ciento o 90 mil millones de dólares, y le siguen las consolas tradicionales, con el 29 por ciento o 53.2 mil millones de dólares.

Luego de estos dos, se encuentra el mercado de los videojuegos que son desarrollados para las computadoras, con 21 por ciento o 38.4 mil millones de dólares, y por último se encuentran los juegos en línea, con el uno por ciento o 1.9 mil millones de dólares.

La industria en México

El Reporte de Megatendencias 2024, realizado por Endeavor y Santander, indica que en México hay alrededor de 67 empresas enfocadas en el mundo de los videojuegos, mismas que generan poco más de 2 mil 400 empleos. Es un sector que entre 2022 y 2023 atrajo 70 mil dólares en inversiones.

Del total de las empresas que operan en el país, indica el reporte, 45 por ciento se enfoca en el desarrollo de videojuegos, 21 por ciento en ventas ya sea de los juegos o de productos especiales, 15 por ciento se especializa en crear torneos y buscar jugadores para realizar competencias que generen recursos, otro 10 por ciento se dedica a analizar datos para venderlos a otras industrias y 9 por ciento a crear simuladores o contenido educativo.

“A nivel global, se estima que para el año 2026 los ingresos del sector gaming rebasen 200 mil millones de dólares. En el caso de México se esperaría una mayor tasa de crecimiento debido al gran porcentaje de población joven. Además, el crecimiento de un modelo accesible, como el de suscripción y el incremento de smartphones y otros dispositivos de juego móviles también impulsarán el crecimiento del mercado en México”, detalla el reporte de Santander y Endeavor.

El mismo estudio indica que, en promedio, un consumidor de videojuegos o gamer, como es usado el término coloquialmente, gasta alrededor de 5 mil 500 pesos anuales en esta industria. Para este año se espera que los espectadores de competencias o juegos en línea alcancen 55 millones en América Latina y para 2027 las inversiones en las competencias de videojuegos o los eGames aumentarán 37 por ciento.

De acuerdo con el reporte de Newzoo, los videojuegos más vendidos para consolas a lo largo de 2023 fueron NBA2K24, un simulador de baloncesto; Howarts Legacy, el videojuego de mundo abierto de Harry Potter; Diablo IV, un juego de acción; The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, videojuego de aventura, y EA Sports FC 24, un simulador de futbol que este año cambió de nombre, pues anteriormente se llamaba FIFA.

¿Qué tan lucrativo es?

Howarts Legacy fue un videojuego esperado por varios años y se lanzó en febrero de 2023, pero se comenzó a desarrollar desde 2017. Se estima que su elaboración costó alrededor de 200 millones de dólares y para mayo se tuvieron reportes que había recaudado ya mil 300 millones de dólares.

Otro polémico videojuego es Grand Thetf Auto (GTA), creado por la firma estadunidense Rockstar Games, Inc. La última entrega del videojuego, que fue GTA V, tuvo un presupuesto de 265 millones de dólares y fue lanzado el 17 de septiembre de 2013. A 24 horas de su lanzamiento, se reportó que ya había recaudado 800 millones de dólares a nivel internacional.

Es calificado como una obra maestra por los expertos de la industria de los videojuegos y para mayo de 2023, una década después de su lanzamiento, su desarrolladora aseguró que había vendido más de 180 millones de copias en el mundo y es el tercer videojuego más exitoso de la historia.

La industria no sólo se enfoca en sacar un juego, luego lanza diversas actualizaciones con diversos costos para los jugadores en línea, al mismo tiempo que produce mercancía oficial para sus aficionados. Hoy en día, en las plazas comerciales, cada vez es más común ver sillas para disfrutar una partida en línea, teclados o controles especiales, entre otro sin fin de gadgets para sus fieles jugadores.