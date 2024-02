Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Domingo 4 de febrero de 2024, p. 5

La maestra Anadel Lynton Snyder será distinguida hoy con el Reconocimiento Danza UNAM que cada año otorga la Coordinación de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios a una personalidad de esta disciplina, cuya trayectoria y labor hayan logrado impulsar el desarrollo de ese arte en los ámbitos del contexto cultural.

Lynton es cofundadora e investigadora titular del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (Cenidi-Danza 1983), creadora e intérprete de acciones artísticas y coreógrafa.

En entrevista con La Jornada, la maestra Anadel recordó sus inicios en la disciplina y compartió: “de niña tomé clases con una mujer que era alumna de Martha Graham, y me gustó el movimiento. Una compañera y yo nos presentamos en algunas de las obras de su compañía. Siento que la danza más bien me seleccionó a mí. No decidí, sino que me fue gustando.

Primero tomé clases y luego participé en grupos. Sentí que era bueno. Quise ir a la escuela de Martha Graham, a la que fui aceptada, pero vine a México primero y conocí gente acá. Así que después de un año en la formación, me regresé a México en 1957.

Lyton, quien impartió talleres como Danzando en comunidad, Movimiento/Expresión/Comunicación y Coros de Movimiento para organizaciones indígenas, feministas, comunitarias y culturales, expresó que lo más gratificante de esta disciplina es la sensación física al estar haciendo el movimiento .