Domingo 4 de febrero de 2024, p. 30

Vecinos de la colonia Educación, alcaldía Coyoacán, denunciaron ante la Contraloría Interna irregularidades en la aplicación de los recursos del presupuesto participativo de 2023 para la instalación de cámaras de seguridad, al no respetar un acuerdo de los comités de ejecución y vigilancia para suspender el proyecto y considerar otro de entre los que se sometieron a votación en la consulta de mayo pasado.

Dicho acuerdo se tomó debido a que la misma alcaldía, a través del titular de Participación y Desarrollo Social Culhuacanes, Alejandro Juvera, advirtió que no podría llevarse a cabo conforme a lo que votó la comunidad, al no haber condiciones para conectar las cámaras al C2 o Base Plata a fin de que sean monitoreadas permanentemente por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional de la misma demarcación, porque se encuentra saturado y no acepta más equipos conectados .

Además, el funcionario comentó que los equipos tendrían que ser instalados en fachadas de domicilios y utilizar los servicios de electricidad e Internet de las mismas viviendas para ser monitoreados por los mismos vecinos.