Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de febrero de 2024, p. 29

Durante más de 14 años, Verónica Flores Montes y Patricia Hernández Morales padecieron la precariedad laboral de trabajar para empresas de outsourcing contratadas por sucesivos gobiernos en Tlalpan para servicios de limpieza, privadas de prestaciones como seguridad social y vacaciones; a ello se sumaban abusos como retrasos en el pago de sus quincenas por dos o tres días y a veces hasta una semana. Todo esto quedó atrás cuando crearon su primer proyecto cooperativo.

Las empresas para las que laboraban desaparecían sin previo aviso y aparecía otra que llegaba a hacerse cargo de la misma plantilla de trabajadores y la paga que había dejado pendiente la anterior.

Cuentan en ese lapso al menos seis empresas. En 2015 volvió a pasar, la compañía desapareció y dejó a las trabajadoras sin paga. En anteriores ocasiones habían reclamado al titular en turno de la demarcación, pero éste marcaba distancia: yo no las contraté, su empresa es la que debe responder , les decían; sin embargo, a veces ni el nombre de su empleador tenían, todo lo veían con un enlace que las organizaba en las áreas de trabajo.

Ese año el asunto llegó a oídos de la jefa delegacional que recién iniciaba su gestión, Claudia Sheinbaum Pardo, quien les propuso organizarse y formar una empresa cooperativa. Así nació Cero Basura con 34 cooperativistas.

Fueron pioneras en el cooperativismo para servicios de limpieza, pero surgieron conflictos con quien presidía su consejo de administración. Aunque estaba conformada en su mayoría por mujeres, la asamblea general puso al frente a un hombre cuyas actitudes machistas fragmentaron a la empresa, y dos años después, con varias de sus compañeras buscaron a la jefa delegacional, quien de nuevo las alentó a crear su propia cooperativa.

De la mano de sus mentores, Juan Gerardo Domínguez Carrasco y Sandra Contreras, de la cooperativa Asesores para el Avance Social, y con el apoyo de otras personas como la entonces directora ejecutiva de Desarrollo Económico Sustentable y Fomento Cooperativo en la delegación, Rocío Mejía Flores, hoy titular de la Financiera para el Bienestar del Gobierno de la República, constituyeron en 2017 la cooperativa Coope Limpieza y Democracia, que logró reunir los requisitos para concursar por un contrato de servicios de limpieza integral de inmuebles en la misma demarcación.

¿Qué es hoja membretada?

Desde entonces, cuenta Verónica, han visto crecer a la empresa, no sin enfrentar tropiezos, altas y bajas , como el temor a arriesgarse a aceptar un contrato para varias dependencias que debieron rechazar, no teníamos solvencia para aventurarnos a algo grande , así como deudas y multas por no reportar algunos impuestos y que las obligó a cambiar de contador, junto con la satisfacción de generar un empleo digno para sus compañeras en el que reciben una paga puntual íntegra, por arriba del salario mínimo, seguridad social, vacaciones y el año pasado, aunque no estaban obligadas y allí se fueron los rendimientos, un aguinaldo que significó una gran motivación para las cooperativistas, las compañeras se fueron contentas porque no lo esperaban .

Para ellas, estar al frente de la cooperativa no ha sido fácil, no sólo por tener que dedicar más tiempo al trabajo y menos al hogar, sino porque como amas de casas hay muchas cosas que ignorábamos, un día nos pidieron una hoja membretada. ¿Y eso qué es? , le preguntaron a la contadora, una hoja donde vienen los datos de la cooperativa con su logotipo , les explicó, pero no contaban con la imagen gráfica de su empresa y se sentaron a dibujar, en tres horas diseñaron su concepto, dos manos asidas en un saludo.

En 2018 se incorporaron al programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México, de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), que les permitió obtener un apoyo con el que adquirieron equipo: una pulidora, hidrolavadoras, escaleras, una computadora para el trabajo administrativo y otros utensilios e insumos básicos para la limpieza.

En 2022 consiguieron otro apoyo para el fortalecimiento de la cooperativa que significó estar en condiciones para concursar por contratos con otras dependencias. Con una plantilla de 126 personas, además de renovar el año pasado con la alcaldía Tlalpan, obtuvieron los contratos para dar servicio a la misma STyFE, al Centro de Conciliación Laboral y al Instituto de Capacitación para el Trabajo, así como al edificio sede de la jefatura de Gobierno en el Zócalo.

Sin embargo, este año no lograron renovar el contrato para este último espacio. Admitieron que hubo descuido y que las personas a las que lo confiaron, en esta ocasión perdieron, hay que saber perder, pero va a llegar otra ocasión en la que van a ganar , les dijeron.

Este año fueron pioneras también con 19 empresas más en recibir los apoyos del subprograma Impulso Popular, para sociedades de 50 y 100 integrantes, con montos de un millón 200 mil y un millón 600 mil pesos, recursos con los que adquirirán andamios, más pulidoras, hidrolavadoras y sopladoras de aire, con las que podrán ofrecer sus servicios a otras dependencias, que con la reforma laboral que prohíbe la subcontratación de personal están optando por los servicios de sociedades cooperativas.