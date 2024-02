D

etrás de la tensa y hasta muy confusa situación que hoy priva en la UAM respecto del eventual estallamiento de la huelga, están por un lado como actores claves, los recientes cambios en la legalidad laboral que prevén la realización de una consulta a todos los trabajadores académicos y administrativos, sean o no sindicalizados, y así definir si se aceptan o no las respuestas que la rectoría ofrece a sus demandas. Y este será un elemento para definir si habrá o no huelga. En los hechos, para muchos trabajadores, sindicalizados o no, esta consulta es vista como una especie de desafío que ahora se les hace. El sindicato y muchos trabajadores están convocando a manifestarse votando masivamente a favor de lo que se alcanzó en la negociación entre el sindicato y la administración universitaria. Es una manera de apropiarse de un instrumento cuyo significado en términos de los balances de poder en el interior de la institución no están por el momento a la vista.

En esta perspectiva, se ve como una ventaja el hecho de que voten a favor del acuerdo incluso personas reacias a colocarse del lado sindical, aunque lo hagan básicamente porque quieren asegurar que no habrá huelga. Pero, por otro lado, es también claro que la consulta puede servir a las autoridades institucionales para que, apelando al voto de los académicos que no gustan del sindicato ni comparten sus estrategias, tenga una manera de contener en el futuro las luchas sindicales. Una especie de seguro antihuelga, además muy eficaz, porque proviene de otros trabajadores. Se abre así un campo de lucha en torno al uso y ventaja que tendrá esta figura, y esa lucha ha comenzado ya porque no pocos de los avances en la negociación en el periodo prehuelga definen tareas a futuro o tópicos pendientes del desarrollo de discusiones y acuerdos posteriores; podrán vigilarse.