1 C

orrían finales de 2016, Trump ganaba (inesperadamente) la presidencia de Estados Unidos y yo siguiendo y haciendo (bit.ly/3ui9ZsD) comentarios al respecto –todo en medio de predominantes comparaciones históricas de que viene el nuevo Hitler , fascista , que igual que los nazis va a construir los campos –, hacía igual un descubrimiento peculiar: una postal de mi abuelo, Longin (del cual heredé el segundo nombre), que se le permitió mandar a mis bisabuelos en 1942 desde Dachau, uno de los primeros y más grandes campos de concentración nazis (véase: bit.ly/480sBLy).

2. Acabó allí arrestado en 1940 como parte de una gran acción represiva de la Gestapo local de Łódź (Litzmannstadt) contra los jóvenes polacos. Construido en 1933 en un pueblo cerca de Múnich, Dachau era un experimento crucial para la expansión de l’univers concentrationnaire nazi sirviendo primero para enemigos políticos y judíos alemanes para crear un clima de terror y (aun) forzarlos a emigrar. Al estallar la guerra se volvió un campo polaco , siendo estos el más numeroso grupo étnico allí.

3. Por alguna razón, la postal nunca llegó a sus destinatarios –aunque sus papás sí han vuelto a ver a mi abuelo que sobrevivió seis años y fue liberado en Dachau por las tropas estadunidenses– y hoy está en una colección de la Universidad McMaster en Canadá. No sé si había otras, nunca las he visto entre los papeles familiares; pero en aquel momento su descubrimiento me sirvió tanto para reconectar con una historia que conocía, pero de la que no se hablaba mucho, como para pensar en Trump.

4. ¿De veras el nuevo presidente –conocido por su retórica xenófoba y antinmigrante– iba a construir nuevo Dachau o nuevo Auschwitz en la frontera con México? ¿De veras eran los mexicanos, como insistía el eminente antropólogo Marshall Sahlins, los judíos de Trump ? (bit.ly/3ufos8T). Me quedé pensando qué habría pensado mi abuelo de estas comparaciones.

5. Murió en 1987 –por colapso de pulmones, consecuencia de seudoexperimentos médicos nazis para la Luftwaffe con presiones altas y bajas que simulaban el vuelo (bit.ly/3uhpfGk)– y yo tuve una sola conversación con él al respecto. En esencia, su tema era el perdón y olvido , una cuestión muy discutida en la literatura sobre el Holocausto con dos famosos escritores-sobrevivientes, Primo Levi y Jean Améry representando polos opuestos: Levi abogaba por perdonar a los verdugos, Améry decía que esto era imposible. Mi abuelo pensaba igual que Améry. Esto no tiene perdón , me dijo.