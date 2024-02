No deseo que eso suceda, no pienso que vaya a haber problemas en el futuro, va a ser muy bueno el porvenir para México, para su pueblo, estoy convencido de eso, muy consciente. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas, pero nada grave , señaló el jefe del Ejecutivo.

Interrogado sobre cuál será su posición si, ya fuera del poder, observa un eventual desvío en la ruta del movimiento de transformación que ha encabezado, el mandatario confió en que eso no pasará.

Y este movimiento no lo detiene nadie, ya se echó a andar, lo echó a andar el pueblo, millones de mexicanos, mujeres, hombres , aseguró el tabasqueño y agregó que no es para presumir, pero estamos muy arriba, tenemos el apoyo, tenemos el respaldo del pueblo, de la mayoría del pueblo .

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que no ve que en el futuro del país pueda regresar la época en la que dominaban los de la delincuencia organizada , ni un narcoestado.

Tras recalcar su optimismo, López Obrador, aseguró que ve un país que va a seguir progresando, con su pueblo trabajador, excepcional, utilizando racionalmente sus recursos naturales, exaltando cada vez más, porque esa es la grandeza de México, sus culturas, México es una potencia cultural en el mundo .

Aprovechó para expresar su agradecimiento a sus opositores porque, afirmó, se han portado muy bien, pues aseguró que no sólo no han optado por la violencia como vía para buscar regresar al poder, sino porque dijo que no han hecho una guerra sucia como las que armaron en contra suya cuando fue candidato presidencial en 2006 y en 2012.

Tengo que agradecerle a los dos grupos, facciones, tanto a los que se sienten afectados porque ya no tienen el privilegio de robar, como a los conservadores auténticos, les tengo que agradecer que se han portado muy bien y no han optado por la violencia , señaló.