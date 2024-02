En su conferencia, el mandatario equiparó este caso con el texto del reportero Tim Golden, sobre el presunto financiamiento ilícito de su campaña en 2006: sacar un reportaje de un supuesto soborno en mi campaña de 2006 en estos momentos. ¿Quién les cree que no es un asunto político? Sin pruebas de nada .

Consideró que es un asunto político en tiempos electorales “porque para sacar esos datos no hace falta la Guacamaya (el grupo de hackers), era sacar los datos de aquí (de la Presidencia)”.

López Obrador dijo que hasta le causó risa la pretensión de otro periodista al tratar de justificar la publicación de Golden, refiriendo que el título estaba entre signos de interrogación, es decir, no se acusaba directamente. O sea, no está afirmando. Ando buscando al tonto que se lo crea. Este es un agentazo, para hablar en plata, un mercenario. ¿Por qué se da eso ahora? Estamos hablando de la campaña de 2006 .

Al abundar en torno a la filtración de datos personales, aunque insistió en que es un asunto político en el que están detrás grupos conservadores vinculados a Claudio X González, admitió: vamos a estar pendientes de que no vuelvan a tener facilidades. Porque a veces hay descuidos, pero ellos tenían para conseguir los datos de ustedes, todo .

Solicitó no angustiarse, aunque al mismo tiempo reconoció: “Hackearon a la Secretaría de la Defensa y no se supo a ciencia cierta quiénes fueron. Existe el supuesto de que son estas organizaciones opositoras, pero llegar a decir ‘fue esta persona’, o ‘fue esta empresa’, o ‘fue la DEA’, o ‘fue…’ no, no.”