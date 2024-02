Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 3 de febrero de 2024, p. 7

Madrid. El cineasta Martin Scorsese acudió a un encuentro con el director Rodrigo Cortés en la Academia del Cine en Madrid en el que contó que cuando fue a ver las tumbas de los asesinatos de Osage con su familia, la culpa le golpeó, y aseguró que su intención con Los asesinos de la Luna no era hacer sólo entretenimiento .

Scorsese producirá la próxima película de Cortés, Escape, que protagoniza Mario Casas.

“Después de todo el trauma por el que pasó todo el mundo, se convirtió en entretenimiento (el caso de los asesinatos de Osage).

Todo el mundo siguió con sus vidas y pensé ‘¿esta película es sólo entretenimiento?”. Porque si así es, es mi culpa. Por eso hice el obituario, y fui a las tumbas de la familia Osage con mi mujer, hijas y nietas, eso me golpeó, no pensé que iba a ser tan emotivo. Me di cuenta que quizá yo también soy culpable y quizá esta película era mi forma de pedir perdón, la culpabilidad fue interesante, la sentimos todos mientras rodábamos”, explicó.