En torno a la celebración, los músicos organizan nuevo material discográfico y también tendrán conciertos en abril en el Conservatorio de Música de Puerto Rico .

Mayra Escribano Román, recordó que antes de los Juegos Panamericanos, no había ningún grupo de música folclórica latinoamericana que fuera residente en Puerto Rico; además en la agrupación he sido la única mujer que se ha mantenido desde 1982, porque otras han estado por corto tiempo. El amor por la música ha sido la constante en un matrimonio de casi 43 años .

El grupo, sostuvo, no toca música comercial, ni bachata, merengue o reguetón, razón por la cual no tenemos una exposición mayor en la industria musical, pero aquí nos reconocen y nos invitan a actividades culturales y hemos acompañado a la Orquesta Filarmónica y Sinfónica de Puerto Rico. Lo cierto es que a toda la familia nos apasiona la música .

Para Arturo Otlahui Ríos Escribano, Tepeu es mexicano de nacimiento, pero aunque residen en Puerto Rico, somos un grupo latinoamericano porque no sólo es la instrumentación, sino la música de América Latina, incluso más allá de las fronteras, o de ubicar personas, de diferente razas, etnias y géneros, nos consideramos latinoamericanos .

Sin duda, coincidió con su familia, hacer esta música implica una serie de sacrificios personales, económicos y de tiempo; esta dificultad sí existe, pues tenemos que ir contra corriente y dar batalla ya sea para algún concierto, actividades o como las Noches de Peña, o de café teatro llamados así en la isla, que organizamos durante 10 años, cada mes, de manera ininterrumpida, con diversos grupos musicales y poetas .

Puntualizó: en mi caso, hacer música es lo que me mantiene cuerdo, me da estabilidad; así que cualquier tipo dificultad, aunque sea real y tangible, no se compara con toda la gratificación que recibimos .

Así es como ha permanecido Tepeu durante 42 años en Puerto Rico 38 años, trabajando arduamente en la isla, llevando su trabajo musical a café-teatros, actividades privadas, así como a festivales como el Indígena de Jayuya, de la Hamaca, del Plátano y el de la Montaña en Aibonito, entre otros, además del Centro Bellas Artes, diversas universidades, bodas y centros culturales.

Cabe mencionar que en 1995, Tepeu, fue contratado por Warner Studios para grabar parte de la banda sonora de la película Assassins, la cual estelarizaron Sylvester Stallone, Antonio Banderas y Julianne Moore. Fueron nominados para los premios Tu Música como grabación especial en 1997 por el disco Un canto a Latinoamérica; en 2003 fueron invitados a Indiana, Estados Unidos, para ofrecer una serie de conciertos por diversas escuelas públicas y centros comerciales del estado y en 2005 estuvieron nominados al Latin Grammy como Mejor Álbum Folklórico por su producción Misa Criolla -Navidad Nuestra.

En diciembre de 2013, fueron invitados a participar en el concierto navideño Christmas in Vienna, en donde compartieron tarima con la Orquesta Nacional y el Coro de Niños de Viena, además del tenor Joel Prieto, convirtiéndose en la primera agrupación folklórica, latinoamericana y andina en participar en este concierto, celebrado en el legendario teatro Konzerthaus.