▲ Florence Beatrice Price (1887-1953). Foto Wikimedia Commons

También militó en ese movimiento junto a los músicos Thomas A. Dorsey, Louis Armstrong, Earl Hines, Mahalia Jackson. Su cómplice, su compañera de ruta, su camarada revolucionaria fue la también compositora negra Margaret Bonds, quien la conectó con Langston Hughes, poeta de dimensiones colosales y líder del Harlem Black Renaissance, y fue así como unieron fuerzas esos dos grandes bloques de lucha social y artística.

Otra compañera de ruta de nuestra compositora, Florence Price, fue la extraordinaria contralto Marian Anderson. Ambas, Florence y Marian, pasaron a la historia como las primeras negras en componer sinfonías, Florence, y en presentarse en la Metropolitan Opera House, Marian.

Combatieron así juntas: Florence profesó desde su infancia fervor hacia los spirituals negros. Marian fue la cantante de spirituals por antonomasia, de manera que Florence compuso e hizo arreglos para Marian y así triunfaron juntas.

Precisamente, los spirituals y la música tradicional negra es la sustancia de toda la música de Florence Price. Su estilo es elegante, sobrio, pleno de asombros. Escuchar sus sinfonías y el resto de su producción, es una sucesión de descubrimientos, y observamos con claridad cómo influyó en muchos autores de maneras insospechadas.

Un ejemplo: las danzas juba, antecedente del cake walk que retomó Debussy y también es matriz de movimientos musicales relevantes como el ragtime, están presentes en sus sinfonías y en buena parte de su música para piano.

El acontecimiento discográfico más relevante hasta el momento y que ha despertado curiosidad entre el público, es la grabación de sus sinfonías 1 y 3 a cargo del notable y joven compositor Yannick Nézet-Séguin, con la orquesta de la que es titular, la Philadelphia Orchestra. La cereza en el pastel: la disquera Deutsche Grammophon, considerada como la más importante en el ámbito clásico, es la responsable de este éxito discográfico.

Y así proliferan las grabaciones por el mundo, por ejemplo el Carr-Petrova Duo, integrado por Molly Carr en la viola y Ana Petrova al piano, lanzan la fascinante pieza de Florence Price titulada Elfetanz, como adelanto de su próximo disco, que saldrá el 3 de marzo, titulado Hers, que reúne composiciones de ocho compositoras en un recorrido desde el siglo XII, con Hildegard von Bingen, hasta la fecha, con Beyoncé. Las otras compositoras celebradas por este par de notables instrumentistas caracterizadas por la lucha social (dedican buena parte de su tiempo a la atención de refugiados), son Rebecca Clark, Amy Beach, Clara Schumann, Vivian Fung y Andrea Casarrubias.

Entre los discos deliciosos de Florence Price, destaquemos otro de ellos: Wander-Thirst: The Coral Music of Florence Price, a cargo del University of Arkansas Schola Cantorum y que reúne cantos a la vida, a la naturaleza, tomando como eje el poema de Gerald Gould (1885-1936) que habla de la urgencia de viajar y de explorar cada rincón del orbe (beyond the sea in the East, there is sunrise and beyond the West there is the sea).

También figura el álbum Florence Price: Virtuoso and poet, con el organista Alan Morrison; el imprescindible Nearly Lost: Art Songs by Florence Price, con la soprano jamaiquina Christine Jobson, fundadora de Black Girls Sing Opera; también recomiendo el álbum Mississippi River, The Oak, Symphony No. 3, con la Women’s Philharmonic, y el disco Uncovered, Vol. 2, con el Catalyst Quartet, que reúne precisamente los cuartetos de Price, las Negro Folksongs in Counterpoint, y el fabuloso álbum Florence Price / Piano Music, con la pianista Kirsten Johnson.

Todo un mundo por recorrer, todo un universo sonoro por descubrir, toda una manera de mirar el mundo por mirar.

X: @PabloEspinosaB

[email protected]