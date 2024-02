...o

dio quiero más que indiferencia / porque el rencor hiere menos que el olvido...

...pero ten presente, de acuerdo a la experiencia / que tan sólo se odia lo querido...

Estos dos versos pertenecen a la canción Ódiame, de Rafael Otero, uno de los valses peruanos más difundidos y conocidos. Quizás en estas palabras se encuentre escondida parte de la esencia de Le dedico mi silencio, novela reciente de Mario Vargas Llosa, y que es, entre otras cosas, un libro lleno de música. Utilizo aquí el término novela con cierta manga ancha, porque la verdad es que este texto es todo y nada a la vez: novela, ensayo, ficción, testimonio, biografía, historiografía, musicología y algunas cosas más.

Toño Azpilcueta, un donnadie cuyo territorio cotidiano es la medianía, es apasionado de la música popular del Perú, especialmente del valsecito criollo, conocido coloquialmente como vals peruano. Un día tiene la oportunidad de conocer a un tal Lalo Molfino, considerado el más grande guitarrista que la nación haya conocido. El encuentro trastorna a Azpilcueta, quien de inmediato convierte su vida en una cruzada para investigar todo y saber todo sobre el insigne músico; el resto del libro narra el tortuoso descenso de Azpilcueta hacia la locura. Alrededor de esta columna vertebral narrativa, Vargas Llosa pone en boca de su protagonista una tesis que termina por ser, finalmente, el meollo del asunto: la peregrina idea de que el vals peruano y otras músicas criollas habrán de convertirse en la argamasa que aglutine y solidifique a la nación peruana.