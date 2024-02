Ángel Bolaños Sánchez

Sábado 3 de febrero de 2024, p. 26

Con motivo del Día de la Candelaria, largas filas se observaron ayer frente a los puestos de tamales que habitualmente ocupan las esquinas más transitadas de la ciudad, como el de Carlos y Sonia en Sur 111 y Lorenzo Boturini, colonia Aeronáutica Militar, en Venustiano Carranza, en el que son populares los que preparan con mole, rajas, champiñón, verdolagas y los dulces con piña, pasas, chocolate o zarzamora.

No puede faltar el atole para acompañar el alimento, como los que allí se ofrecen de arroz, cajeta, coco, nuez, fresa, chocolate, pinole, guayaba, avena y cereza.

Algunos establecimientos ofrecieron promociones, como el restaurante Pablinni’s Chef, de la colonia Álamos, que anunciaba en un cartel: ¿Quién se sacó el niño? Ven por los tamales, en la compra de 10, te regalamos un litro de atole , donde Alicia dijo que se llevó dos, para cenar con su esposo, aunque no le tocaba porque no sacó muñeco en la rosca, ¿cómo no comer tamales el Día de la Candelaria?