La República de Sudáfrica solicitó de la Corte, entre otras, las siguientes medidas provisionales: 1) suspensión de las operaciones militares en Gaza; 2) el Estado de Israel debe asegurar que los aparatos paramilitares o milicias irregulares acaten esta disposición; 3) tanto Sudáfrica como Israel deberán asumir las obligaciones previstas para evitar el crimen de genocidio; 4) Israel debe desistir de la perpetración del crimen de genocidio, tipificado por la convención, y, en particular, de la comisión de: matanzas de integrantes civiles del grupo; causar lesiones físicas o mentales e impedir los nacimientos en el grupo; 5) Israel debe prevenir la expulsión y el desplazamiento forzado; la privación de agua y comida, la destrucción de la vida en Gaza, así como permitir el acceso de ayuda humanitaria y suplementos médicos.

Por su parte, la Corte reconoció el derecho del pueblo palestino a ser protegido frente a actos de genocidio y ha impuesto medidas cautelares a Israel, que, aunque son vinculantes, pueden o no ser cumplidas por el Estado sionista. De hecho, la reacción de Israel ha sido negar tajantemente las denuncias de Sudáfrica, e incluso, a través de su Ministerio de Asuntos Extranjeros, publicó un documento en el que declara que la acusación de genocidio contra Israel no sólo está totalmente infundada, en materia de hechos y ley, sino que resulta moralmente repugnante . Asimismo, Israel ha sostenido que el marco legal para el tratamiento del conflicto en Gaza debiera ser la ley humanitaria internacional y no la Convención sobre Genocidio. Sostiene, que “el derecho a la autodefensa es clave para la evaluación de la actual situación. No obstante, en el propio documento se especifica que la Corte tomó nota de algunas declaraciones de funcionarios israelíes, como la del Ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien afirmó el 9 de octubre de 2023: “He liberado todas las restricciones […] Hay que ver contra quienes estamos luchando. Nosotros estamos combatiendo a animales humanos […] No habrá más Hamas. Nosotros eliminaremos todo. Así nos tome un día, una semana, semanas o aun meses. Llegaremos a todos los lugares”.

Aunque la Corte no determinó de manera contundente, por ahora, que Israel sea culpable de genocidio en Gaza, como lo sostiene Sudáfrica en su valiente denuncia, este máximo tribunal da suficientes bases para que la humanidad comprometida con la verdad, la justicia y la vida llegue a sus propias conclusiones.