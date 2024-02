C

hile: el primer año de gobierno golpista en Chile fue terriblemente sangriento. La junta militar que lo ejecutó asumió el poder como mando supremo de la nación mediante un simple comunicado del día 13 de septiembre.

El nuevo régimen se distinguió por su carácter autoritario propio de la extrema derecha. Se reflejó en las sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Se contabilizaron 28 mil 259 víctimas de prisión y tortura, 2 mil 298 ejecuciones sumarias, así como mil 209 desaparecidos estando en manos militares. Entre los miles de víctimas de los derechos humanos, se encontraba todo tipo de personas, todos supuestos comunistas, presuntos enemigos del régimen militar.

El hecho que afectó al mayor número de opositores fue el exilio político, con más de 200 mil personas. Eran expulsados o autoexiliados, solos o con sus familias. México fue el país receptor más abierto.

Tropas chilenas detuvieron, torturaron y asesinaron a miembros de sus propias filas por no plegarse al golpe. Por ejemplo, el general Alberto Bachelet, padre de Michelle Bachelet, también detenida y torturada, futura ministra de Defensa y presidenta de la república. El general Carlos Prats, ex comandante en jefe del ejército, opuesto al golpe, y su esposa fueron asesinados en Buenos Aires mediante la voladura de su auto. ¿La mano negra?, la DINA, la policía política chilena. El general Ricardo Martínez Menanteau, comandante en jefe del ejército de Chile (2018-22), actualmente denomina al drama quiebre con la sociedad .

A finales de la dictadura militar, mediados de los 80, la gran mayoría de la oposición deseaba una transición rechazando más violencia. Las protestas disminuyeron y grupos hasta entonces activos no participaron más. Entre las razones de esta actitud estaba el acercamiento de la fecha del plebiscito, acto de mal cálculo con que Pinochet arriesgó su futuro y el de su régimen. Fue un sí o no a su eternización y lo perdió. Al amanecer del 6 de octubre de 1988 no quedaban dudas sobre la victoria de la opción no . Consecuentemente se cumpliría la ruta marcada por la Constitución de 1980. Pinochet fue obligado a llamar a elecciones al año siguiente.

Chile estaba aislado. No sólo México rompió relaciones con Chile. La dictadura militar supuso los aplausos del mundo por derrocar a un gobierno socialista, pero fue recibido con gran rechazo por la comunidad internacional. La violencia mostrada durante el golpe de Estado destruyó la imagen de Chile en el exterior. Habría que restaurarla.