Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 2 de febrero de 2024, p. 13

El 82.88 por ciento de las 3 mil 617 solicitudes de permiso sanitario de importación para suplementos alimenticios realizadas en 2023, obtuvo resolución favorable por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó el organismo regulador.