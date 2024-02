Señaló que siempre hay preocupación sobre la protección y cuidado de su personal y de toda la ciudadanía, y por ello realizan mesas de trabajo. Siempre han existido. Me ha tocado participar en ellas muchos años, en muchos procesos electorales. Esta no es una excepción , explicó.

La función de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) no es manifestar si existe riesgo de intervención del narco en los comicios, sino trabajar para que sea un proceso debidamente organizado y coordinado en materia de seguridad, afirmó la titular del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, ante cuestionamientos sobre la posible penetración de la delincuencia organizada en los comicios.

Respecto a las críticas sobre el bono que recibieron los 11 consejeros electorales el martes pasado como compensación por el trabajo extra de este año electoral, explicó que sólo se dejó de recibir en tres periodos, pero forma parte de la historia del instituto y no hay por qué renunciar a él. Es parte sustancial del organismo, una compensación por los horarios altísimos, de que todos los días son hábiles, no hay puentes, no hay descansos . Agregó que ya recibieron la primera parte, equivalente a 325 mil pesos. Monto que también se les dará a mitad de año.