Sin embargo, a continuación López Obrador matizó su comentario y asumió que se había excedido. Dijo que el reportero sólo es un peón, un mercenario del periodismo , porque en realidad la difusión de esas informaciones es responsabilidad del Departamento de Estado, no la DEA. Y cuestionó: ¿Qué, no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia?

Esa es una cuestión informal , declaró el presidente López Obrador. Yo no acepto eso, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse .

–¿Analizaría suspender las reuniones de alto nivel (con Estados Unidos)? –se le preguntó.

–No, no, no. Nosotros tenemos que mantener buenas relaciones, pero es también importante que estas cosas se sepan, se ventilen (...) Y si no responden, yo ya lo externé, de que no es de buena vecindad una actitud así.

Insistió en que Biden debería estar enterado de este caso, porque ¿cómo vamos a estar hablando de migración y vamos a estar hablando de combate a la droga y del fentanilo si un periodista dice que tiene pruebas de la DEA?

Señaló que la versión periodística fue reproducida en México por sectores conservadores, entre los que identificó a la organización Mexicanos contra la Corrupción. De nuevo condenó la política del Departamento de Estado de financiar aquí ese tipo de agrupamientos, dedicados a atacar al gobierno. Eso es injerencismo , subrayó.

Advirtió que esas políticas ya no son vigentes, pues en el pasado ocurrían porque las autoridades mexicanas provenían del fraude electoral. Pero a mí me eligieron los mexicanos con el voto libre y secreto . Ratificó que la polémica publicación apareció bajo la lógica del hampa del periodismo, de que la calumnia, cuando no mancha, tizna .

En otro orden de ideas, López Obrador volvió a descalificar la propuesta de Biden de pretender cerrar la frontera, porque se inserta en el proceso electoral estadunidense, en alegatos que se repiten de manera cíclica.