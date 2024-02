S

i se trata de cuidar los intereses del gran capital, nacional y foráneo, un grupo de ministros se levanta y grita ¡presente!, y entre lo más reciente, que no lo último, de forma por demás truculenta declaró inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para beneficiar a corporativos como Peñoles, de la familia Bailleres; Autlán, presidido por José Antonio Rivero Larrea, y trasnacionales francesas, japonesas, españolas y portuguesas.

Ante tal panorama, al presidente López Obrador se le consultó: ¿es traición a la patria? , y éste respondió: “no, es abyección; traición a la patria es un concepto de mayor rango, para no exagerar; éstas son acciones de traidorzuelos… Imagínense: dos ministros borran, desconocen, cancelan, una ley, dos”.

El mandatario anunció que su gobierno impugnará la decisión de esos dos ministros, que en resumidas cuentas confirman el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y se va a tener esa oportunidad porque vienen elecciones para reformar el Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo, no al servicio de una minoría rapaz .

También tomó nota de que ya dejaron en libertad al abogado (Juan) Collado, al abogado de Salinas de Gortari, los jueces también. Y es diario, es una tras otra. Está podrido el Poder Judicial o, para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía. No ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México, entonces se necesita una reforma .

En la sesión del pasado miércoles, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por tres votos a favor y dos en contra, declarar inconstitucional la citada ley para proteger los intereses privados en el sector eléctrico. Así, aparentemente, la mayoría se impuso, pero con un charco de mugre y penetrante olor a bosta.