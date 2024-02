C

ontinúo presentando antecedentes de planteamientos para la superación de la pobreza (P) que, en mi opinión, Claudia Sheinbaum (CS) y su equipo deberían considerar para formular un Programa Nacional de Lucha contra la P, integrado y coherente que permita que en el sexenio 2024-2030 se abata la pobreza rápidamente en México. Hoy comienzo a reseñar contenidos centrales de Desarrollo sin pobreza ( DSP), libro formulado (bajo mi coordinación) por el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza (RLA/86/004) del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) para la II Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe (Quito, 1990). La primera parte de DSP explica la variante original del MMIP (Método de Medición Integrada de la Pobreza) –que es igual a la unión de los conjuntos de las mediciones por NBI y por ingresos de la pobreza–, y el Índice de Progreso Social (IPS) y presenta cálculos de ambos (el del IPS incompleto). La segunda parte presenta la estrategia para el desarrollo sin pobreza y la tercera parte, la reforma del Estado. DSP se escribió y publicó en español en 1990. En 1991 se publicó una segunda edición en inglés ( Development Without Poverty) totalmente revisada y con dos textos nuevos: uno sobre las características (laborales y sociodemográficas) de los pobres en la primera parte, y la otra en la segunda parte sobre la dimensión tecnológica. El material más asequible de estas publicaciones es lo que publicó Comercio Exterior (vol. 42, números 4 y 5, abril y mayo de 1992). Entre lo que escribí para presentar estos dos números destaco lo siguiente:

“Hoy los países latinoamericanos y los organismos internacionales se ocupan mucho más de la P. La búsqueda de soluciones adecuadas es creciente. En la prensa se publican con frecuencia notas y reportajes sobre la P. Quizá sea prematuro asegurar que tal interés perdure, pero parece necesario explorar los factores que lo explican: El mundo vive años de transformación vertiginosa, como la globalización y el derrumbe de los sistemas centralmente planificados, detrás de los cuales está la revolución científico-técnica que trae consigo cambios que significan una nueva posición del hombre en el proceso productivo. El ser humano maneja cada vez menos materiales en forma directa. En lugar de ello diseña y programa robots, maneja y aprovecha la teleinformática. El factor estratégico de la competencia global es cada vez más la capacidad humana que es ahora el factor clave del poderío económico, desplazando al capital que a su vez había sustituido a la tierra. El sentido profundamente alentador de este cambio es que el desarrollo económico y el desarrollo humano pueden dejar de contraponerse. Puesto que el desarrollo de las capacidades humanas es ya el requisito fundamental del desarrollo económico, superar la P deja de ser una preocupación moral para convertirse en un imperativo económico. Ahora, la P y el desarrollo humano cobran una relevancia inusitada, libres ya del peso ideológico y político que entrañaba la confrontación con los países socialistas, pero con renovada carga, mucho más intensa porque afecta la vida cotidiana de que en ello va en juego el vigor económico de las naciones.”