Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 2 de febrero de 2024, p. 29

Xalapa, Ver., La familia de Brandon Arellano Cruz, el joven asesinado por la policía del municipio de Lerdo de Tejada, recibiría 2 mil pesos mensuales como apoyo por parte del gobierno del estado, reprochó la madre de la víctima, Érika María Cruz Hernández.

Los días pasan y no hay justicia. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Mandarme a Atención a Víctimas y ofrecerle a mi nuera 2 mil pesos mensuales de un programa, que sencillamente, el día que ellos determinen, se los van a quitar , señaló.

A través de un video en sus redes sociales, Cruz Hernández declaró que tras el homicidio de su hijo Brandon dos menores quedaron huérfanos. La niña de dos años tiene un soplo en el corazón y una discapacidad en su pierna, y el niño va en primero de primaria. ¿Qué les espera a mis nietos? , preguntó.