Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Viernes 2 de febrero de 2024, p. a10

Un padecimiento por asma acercó a Miguel de Lara a la natación. El objetivo era fortalecer su sistema respiratorio sin tener que recurrir a los fármacos. Era tanta la inquietud de su familia que buscaron alternativas. La natación se vol-vió la solución y su medicamento predilecto para controlar la enfermedad que le diagnosticaron des-de pequeño.

Al final, lo que parecía una amenaza o una mala jugada del destino, encaminó al mejor nadador mexicano de la actualidad.

Así fue como di con la natación, por recomendación de un médico. Luego me enamoré de su dinámica y que no dependes de nadie más, como sí lo puede ser una disciplina de apreciación como el taekwondo. La natación es diferente; estás tú solo frente al mundo, contra el cronómetro y ya , compartió.

Como le sucedió a De Lara, muchos doctores en el mundo aconsejan esta práctica para frenar una afección que ataca las vías respiratorias y provoca la obstrucción en los bronquios. Según un estudio del Journal of Allergy and Clinical Immunology, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, 25 por ciento de los nadadores que participaron tenían asma.

Para el coahuilense, sumergirse en las piscinas fue el comienzo de una mejor calidad de vida, pero también se transformó en una meta: alcanzar los Olímpicos, la cual cumplió el año pasado después de dos décadas de picar piedra.

Desde chiquito me explicaron qué eran los Juegos y me imaginaba llegando ahí. Por lo mismo no me gustaba faltar a los entrenamientos. Mi mamá me sentenciaba con no llevarme y era lo peor que me podían decir, porque sabía perfectamente lo que debía hacer para llegar adonde quería estar .

Los azares del destino lo llevaron al alto rendimiento, muy parecido a lo que le sucedió a Michael Phelps y su diagnóstico de déficit de atención por hiperactividad (TDAH). A modo de terapia, los médicos le aconsejaron a Debbie, la mamá de Michael, inscribirlo a clases de natación. Así, a los nueve años, el Tiburón de Baltimore conoció la práctica que más adelante lo convertiría en el rey de las piscinas y en el deportista con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos (28).