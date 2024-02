Siento que si necesitas IA para ayudarme a escribir una canción, especialmente cuando se trata de una imagen, eso no está bien , opinó Amy Love, del dúo de rock alternativo Nova Twins, refiriéndose a que las voces de los artistas se generan artificialmente. Love agregó que se emplean las voces de artistas muertos que no están encendidas .

En noviembre, los Beatles lanzaron Now and Then, anunciada como su última canción y con la voz de John Lennon extrapolada con IA de una grabación antigua. Warner Music dijo en noviembre que se asociaría con los herederos de la fallecida cantante francesa Edith Piaf para recrear su voz utilizando IA.

Si bien los sellos discográficos y las empresas de streaming se asocian para comercializar la tecnología, muchos expertos dicen que la IA plantea preocupaciones legales y éticas.

El desarrollo ilegal es lo que pondría en riesgo las oportunidades de la IA generativa , señaló Abbas Lightwalla, director de política legal global de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

Pero la regulación de la IA generativa se encuentra sólo en sus primeras etapas. Creo que la IA puede tener su lugar en la cadena de producción musical, si se guía de la manera correcta y si garantizamos que los músicos y los intérpretes mantengan cierto control , afirmó el doctor Barthet.