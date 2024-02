Todos tenemos la obligación de sumarnos a estos programas, sobre todo por la sustentabilidad. Debemos enfocarnos en cuestiones de captación, de reciclado de agua, de crear cisternas para almacenar lluvia para baños y regar jardines; vamos a impulsar esta iniciativa porque la gente no entra de manera voluntaria, hay que hacerlo de manera obligatoria , dijo la legisladora, quien adelantó que también se prevé la expedición de un nuevo marco jurídico en materia de medio ambiente.

Aunque no se ha definido un esquema, se busca que el gobierno ponga una parte de los recursos y los particulares otra, a fin de instalar los captadores tanto en viviendas como en edificios públicos y privados.

Ayer, al comenzar el periodo ordinario, la coordinadora de la bancada, Martha Ávila, explicó que si bien los sistemas de captación no son baratos, hay zonas en Lomas de Chapultepec, en Miguel Hidalgo, cuyos dueños no quieren entrarle al programa de cosecha , pese a la necesidad de cuidar el agua.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Aguas, Luisa Gutiérrez, dijo que hay 50 iniciativas en materia hídrica que no han podido dictaminarse debido a que los diputados de Morena –que son mayoría– no asisten a las reuniones, por lo que no se reúne el quórum para sesionar.

Por otra parte, se prevé que el 5 de febrero el comité de selección lance la convocatoria para la terna a ocupar la dirección general del Instituto de Planeación Democrática y Perspectiva, acéfalo desde hace casi un año, luego de la salida de Pablo Benlliure.

Con base en la convocatoria, el registro permanecerá abierto durante los siguientes 15 días naturales. El proceso implica la evaluación de cada uno de los aspirantes, con lo que se conformará una terna que será enviada al Congreso local.