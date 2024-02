Elba Mónica Bravo

Viernes 2 de febrero de 2024

Un antimonumento a la corrupción inmobiliaria y siete ramos de flores fueron colocados por vecinos de Benito Juárez en la banqueta de avenida Insurgentes Sur número 1774, frente a un edificio que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local obtuvo como reparación del daño por ex funcionarios de la alcaldía vinculados a proceso.

Ahí, los inconformes expresaron al precandidato de la coalición Va X la Ciudad de México –formada por PAN, PRI y PRD– Santiago Taboada, que no diga que es perseguido político , porque las indagatorias están relacionadas con diversos ilícitos.

Al mediodía de ayer, los residentes se congregaron afuera del edificio de planta baja y cinco niveles que aún tiene el sello de inmueble asegurado por la FGJ –relacionado con el delito de enriquecimiento ilícito–, el cual entregó al Gobierno de la Ciudad de México en noviembre pasado.

Es una edificación valuada en 10 millones de pesos que entregaron los ex funcionarios Nicias Aridjis, ex director general de Obras y Desarrollo Urbano, y Luis Vizcaíno Carmona, ex director general de Jurídico y Gobierno, quienes fueron juzgados y sentenciados por enriquecimiento ilícito.

