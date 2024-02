E

n 2013, cuando se empezaba a discutir la reforma energética de Enrique Peña Nieto, se llevaban a cabo miles de foros, exposiciones y mesas de debate sobre el tema. En todos los eventos, había un invitado que no podía faltar, el gobierno alemán. Ya sea como agencias de cooperación, bancos de desarrollo o cámaras de comercio, siempre estaban presentes. ¿Y, claro, por qué no iban a estarlo? Alemania era el modelo a seguir. Habían iniciado la transición energética, parecía que todo iba excelente. El sector privado estaba de acuerdo, la sociedad estaba de acuerdo, el gobierno, sólo se dedicaba a regular y a dar incentivos y subsidios para los ciudadanos y las empresas. Se decía la misma mentira que se dijo aquí en México la energía va a ser gratis porque ya no vamos a usar combustibles .

La voluntad política del gobierno alemán era admirable , el compromiso de la sociedad de cargar con el peso financiero, también. Cualquier crítica al modelo era respondida con insultos y descalificaciones. Era el ejemplo perfecto de que la soberanía no importa, la dependencia energética sólo existía en la mente de quien no entiende el mundo . La IP lideraba la transición y el Estado y los ciudadanos la pagaban. Pero, como ya sabemos, esto resultó totalmente erróneo. El modelo de dicho país se basaba en atar su suministro de energía a una potencia extranjera, porque el gas que tienen es muy barato , ignorar los desafíos técnicos de integración a las redes de las diversas tecnologías de naturaleza intermitente y carecer de una planeación total. El mercado se hará cargo, el Estado sólo debe pagar y subsidiar inversiones. Es decir, un modelo de transición energética que no era ni justo ni soberano.

En total los contribuyentes de Alemania habían pagado más de 500 mil millones de euros para financiar la transición energética de dicho país hasta finales de 2021. Una vez comenzado el conflicto ruso-ucranio, los costos de ese modelo de transición nada soberano ni justo, se vieron en realidad. Como bien se sabe, la independencia energética no importa hasta que importa. Una vez que se hizo realidad la desaparición del suministro de gas natural, conocimos el pésimo resultado del modelo alemán. La crisis energética de 2022 le costó 264 mil millones de euros (7.4 por ciento del PIB), pero el daño a la economía de dicho país es mucho más profundo. La economía se contrajo en 2023, siendo el único país desarrollado que cayó en recesión. Los precios de la energía se han duplicado y esto lo resiente la industria. El modelo alemán ha sido totalmente injusto. De acuerdo con un estudio publicado en noviembre de 2022, el modelo alemán ha incrementado la desigualdad y la pobreza energética de la población (https://bit.ly/3OlzXT5).