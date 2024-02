Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 1º de febrero de 2024, p. 11

¡Qué bueno, qué bueno. Hasta las piedras cambian de modo de parecer , resumió el presidente Andrés Manuel López Obrador al celebrar el respaldo del Partido Revolucionario Institucional a la iniciativa de reforma constitucional que presentará el próximo lunes en materia de pensiones de los trabajadores.

No le hace que sea por cuestiones electorales o por la temporada, pero lo celebro, porque los partidos son instrumentos de lucha, nada más, al servicio del pueblo , agregó.

“¿Y no cree que pongan condiciones para…?”, se le preguntó.

No, pues nosotros no negociamos principios ni ideales, nunca lo hemos hecho. O sea, no entramos en componendas con ningún grupo , respondió el mandatario, y enfatizó que no se puede vivir tanto tiempo en el error, porque en el pasado de repente se convirtieron en defensores de privilegios y de minorías, se olvidaron de los campesinos, de los trabajadores. Lo importante ahora es que haya justicia, expresó.

En su conferencia matutina, el mandatario también ratificó que como parte del conjunto de modificaciones a la Carta Magna enviará una relacionada con la prohibición de maltrato animal, de la cual se deben desprender leyes específicas. A pregunta expresa acerca de la consulta popular sobre las corridas de toros que sugirió hace unas semanas, indicó que el paquete que enviará al Congreso incluye cambios en los requisitos para que los resultados de una consulta sean vinculatorios.