Al término de la segunda sesión ordinaria de cabildo de este mes, el presidente municipal añadió que México requiere una fase de reconciliación y exige justicia, pero no por lo que ocurrió hace tres décadas, sino para que en la actualidad no vuelvan a cometerse este tipo de crímenes.

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, Nuevo León, aseguró ayer que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuviera intención de hacer político el caso del homicidio de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, perpetrado hace casi 30 años, no lo mencionaría en sus conferencias mañaneras y simplemente permitiría que la fiscalía especializada siga el curso de la investigación .

Yo no estoy pidiendo justicia por algo que sucedió hace 30 años, yo lo que quiero es que el día de hoy no se cometan ese tipo de injusticias, que no se politicen este tipo de casos para distraernos y que la atención del público esté en otros temas , expresó.

El pasado lunes, el alcalde emecista consideró que la justicia mexicana quedó a deber en su momento en el esclarecimiento del asesinato de su padre y ahora sugirió dar la vuelta a la página , por lo que pidió al mandatario federal el indulto para el único acusado del crimen, Mario Aburto Martínez.

Sin embargo, después de que el caso tomó un nuevo giro debido a que la Fiscalía General de la República identificó a un segundo tirador, López Obrador sostuvo que éste fue un asunto de Estado que dañó mucho al país, por lo cual su gobierno no le puede dar carpetazo.