Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 1º de febrero de 2024, p. 10

Ante las críticas por la reapertura del caso Colosio con un fin electorero , el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el perverso cree que todos son perversos, pero además ellos (sus críticos) no piensan, traman . Defendió la relevancia de esclarecer la participación de un segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial, enfatizando el papel que pudo haber tenido Genaro García Luna, entonces funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

De repente me entero que hay en la fiscalía un expediente abierto, o a partir de esa denuncia, en el que uno de los que va a Tijuana a rescatar, como dice el boletín de la fiscalía, al supuesto segundo tirador es García Luna. A ver, y yo pregunto: ¿será que esto lo sabía Calderón? Aseveró que “es muy fácil (decir) ’la caja china’, que yo no sé qué cosa sea eso, con todo respeto. Ah, sí, como que es una cortina de humo. No tuve que ver nada absolutamente, nada. Nunca me ha interesado la política de lo espectacular, no soy Salinas”.