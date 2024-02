Ante la solicitud de juicio político presentada por la administración federal contra el juez Crescencio Contreras Martínez, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió que esa norma no puede utilizarse como mecanismo al servicio del gobierno en turno para controlar o acechar al PJF, porque constituye un atentado a la garantía de independencia de las personas juzgadoras .

En cuanto a proceso que dio origen a la demanda de juicio político a Contreras Martínez, la Jufed mencionó que “la fiscalía ni de manera indiciaria acreditó delincuencia organizada que tuviera el propósito de colaborar al fomento de delitos contra la salud; incluso, que el investigado perteneciera a un grupo criminal; es decir, se alejó de su obligación de investigar cuando los hechos fueron de su conocimiento, desde marzo de 2023, sin que hasta la fecha hiciera acto de investigación novedoso al respecto.