Espinoza reviró con la difusión de un sondeo en el que se ubicaba en términos similares a los aspirantes de PRI y PAN y afirmó: seguramente (Zambrano) estaba borracho y no la entendió . De hecho, entre los diputados circula la versión que, en su último diálogo, ambos terminaron a gritos y groserías.

La disputa ventiló aún más las diferencias entre la dirigencia y los diputados. Es un berrinche; Espinosa Cházaro no figuraba en las encuestas por la Ciudad de México , declaró Jesús Zambrano, jefe de la corriente los Chuchos, la única que prevalece en el PRD.

Tras la renuncia de Luis Espinoza Cházaro a la coordinación del grupo, salieron Marcelino Castañeda y Laura Lynn, y está por irse Gisel Díaz, a quien el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pretendía imponer como candidata al Senado. Como coordinador fue designado Francisco Javier Huacus, quien –según ventiló Margarita García (PT) en noviembre– regresó de una gira a Nueva York con maletas llenas de tenis y ropa de marca .

El PRD se adentró en una trifulca por la inconformidad de diputados federales que no serán relectos y comenzaron una desbandada. De sus 15 integrantes, la bancada en San Lázaro se queda hasta ahora con 11.

Incluso, la oficina que Espinosa tenía en el piso dos del edificio H fue desalojada desde la noche del martes y su foto y sus efectos personales quedaron regados en el piso. La oficina recién remodelada amaneció ayer con un sello de clausura, al igual que otra, alterna, en el basamento del edificio B.

La disputa pública se da en el contexto donde los propios perredistas han advertido que está en riesgo mantener el registro como partido, si no logran obtener 3 por ciento de la votación nacional el 2 de junio.

Aun así, Zambrano atizó al conflicto. Afirmó que la salida de “uno, dos o tres inconformes no significa desbandada. Cuando les tocan candidaturas, soy un excelente presidente; cuando no, se emberrinchan y se van. Silvano quería una candidatura para su hermano o para alguien muy cercano a él… y (Miguel Ángel) Mancera no sé de qué se queja, va de candidato en el distrito 7 de la Gustavo A. Madero y en el lugar dos de las pluris”.