Si bien dejó el cargo que tenía en el Tribunal Electoral tras la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez, la asesora y ex funcionaria de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) recordó que entre 2015 y 2020, en algunos estados “había dinero del narco”, pero hoy ya se involucran en todo, sobre todo en la selección de candidatos a todos los niveles, en todos los partidos y en todos los puestos .

Esta penetración, sostuvo, ha ocasionado que sea uno de los temas más complejos que deben enfrentar los órganos electorales, que si bien no tiene facultades de seguridad, sí tiene que tomar medidas y acciones para evitar la injerencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales.

Las repercusiones de la violencia y el crimen organizado se han extendido en el territorio nacional. Hace una década se sabía que aportaban dinero, pero en la actualidad intervienen en la selección de candidatos en todos los partidos políticos y en los resultados, aseveró la ex coordinadora de asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y asesora del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, Irma Méndez de Hoyos.

Al impartir la conferencia magistral Autonomía e independencia de los órganos electorales en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y ante estudiantes invitados a este acto, Irma Méndez expuso que en materia de seguridad el instituto elabora mapas de riesgos, mientras el TEPJF le ha ordenado al INE una serie de obligaciones para que tomen precaución en ciertos estados y municipios.

En los pasados 10 años, comentó la asesora del magistrado de la Sala Superior, la participación electoral ha disminuido donde la violencia está presente, porque la gente no sale a votar. Vale más su vida que su sufragio .

Pero cuando hay órganos electorales locales fuertes que garantizan la seguridad de la gente, la participación tiende a no disminuir.

El TEPJF, lamentó, no tiene mucho margen de acción, porque cuando partidos políticos denuncian intervención del narcotráfico, no hay pruebas fehacientes y no se puede anular una elección.