De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 1º de febrero de 2024, p. 3

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó ayer que una investigación realizada hace 13 años sobre presuntas donaciones del narco a la campaña electoral del ahora Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siguió los protocolos correspondientes hasta su conclusión , informó La Opinión. Más aún, el periodista Tim Golden aseguró al mismo diario californiano que no hay evidencias contundentes de que el entonces candidato haya recibido aportaciones del narcotráfico en 2006.

La actividad de investigación estuvo limitada en el tiempo, restringida en alcance únicamente a actividades criminales relacionadas con las drogas detectadas en el país y concluida , indicó un oficial del Departamento de Justicia familiarizado con el proceso, indicó el rotativo en su página web.

A consulta de La Opinión, el funcionario aseguró que se trabaja hombro con hombro con el gobierno de López Obrador en la lucha contra el narcotráfico.