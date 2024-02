El magistrado español ha intensificado sus actuaciones en este sumario, al considerar que podría haber delitos de terrorismo y al señalar como cabecillas de la trama a los máximos dirigentes del proceso separatista fallido de octubre de 2017, entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont, y la ex secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira –quien también se refugió en el país helvético– además del propio Wagensberg.

Pero la formación de Junts per Catalunya (JxCat), liderada desde Bruselas por Puigdemont, decidió finalmente no apoyar la iniciativa al considerar que era insuficiente, no se cubrían todos los delitos perseguidos por los tribunales españoles y que, por tanto, el gobierno español y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no estaban cumpliendo el pacto .

El diputado Wagensberg está señalado en el sumario del juez español como colaborador del empresario y editor Oriol Soler para redactar algunos de los comunicados de la plataforma independentista investigada y diseñar su estrategia de comunicación.