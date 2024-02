Periódico La Jornada

Jueves 1º de febrero de 2024, p. 26

Tras 40 años de militar en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ex gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores renunció a ese instituto político porque “ya no me siento del PRI de hoy, que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología, sin debate ni reflexión.

Ya no deseo pertenecer a un PRI sin ideales y sin idealistas. Y me avergüenzo, me avergüenzo de un PRI en el que frecuentemente Alejandro Moreno Cárdenas (dirigente nacional del partido) se ha visto envuelto en confrontaciones internas y en acusaciones a su persona, que han causado bajas importantes de hombres y mujeres con trayectorias reconocidas y valiosas , manifestó.

Astudillo Flores insistió en que no aceptaba un PRI en Guerrero dividido y despreciado. Por las anteriores razones, hoy tomo la decisión de separarme del partido en el que me formé y al que le debo mucho .

En rueda de prensa, afirmó que protestó desde que el presidente nacional del PRI se apropió de las bases municipales y estatales para hacer lo que le conviene a él y no al priísmo nacional. No acepto al PRI que determina por cercanía o incondicionalidad .

A cuatro meses de la elección presidencial, urgió a que la alianza del PRI con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) demuestre realmente su compromiso con México; es prioritario también que se vea y que se sienta el trabajo de la candidata Xóchitl Gálvez .