Rubicela Morelos y Silvia Chávez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 1º de febrero de 2024, p. 25

Vecinos de seis colonias del norte de la capital de Morelos bloquearon la tarde de ayer la avenida Universidad para exigir al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) el suministro inmediato, pues desde hace dos semanas carecen del vital líquido.

Somos varias colonias que no tenemos agua; no queremos que nos manden diario, pero sí que nos abastezcan con algo porque no tenemos desde hace dos semanas , señaló Alma, habitante de una de las seis colonias con escasez: La Ocotera, Mirador, Lomas de Chamilpa, Jerusalén, Ampliación Chamilpa y Morelos.

Los inconformes manifestaron que las familias han estado reciclando el agua. Por ejemplo, la que usaron para bañarse, lavar trastos o ropa la usan para el sanitario o el aseo de la casa, y ya se les acabó.

Por lo anterior, a las 14 horas del miércoles cerraron la vialidad y hasta el cierre de esta edición continuaba la protesta. También cercaron las calles secundarias que comunican al poblado de Santa María Ahuacatitlán y la avenida Universidad con la carretera federal México-Cuernavaca, lo que provocó severas afectaciones viales.