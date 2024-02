Emir Olivares y Alonso Urrutia

Jueves 1º de febrero de 2024, p. 25

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existen conflictos en la zona de Chiapas donde se ubican los sitios arqueológicos de Bonampak y Yaxchilán, lo que estaría obstaculizando la llegada de visitantes a esos históricos espacios erigidos por los antiguos mayas, aunque acotó que la situación se ha ido resolviendo poco a poco .

Durante la mañanera de este miércoles, a pregunta expresa sobre los reportes periodísticos en torno a que la incursión del crimen organizado en esas regiones de aquella entidad está impidiendo el paso a esas zonas arqueológicas que los delincuentes mantienen cerradas y de las que incluso habrían sido desplazados los antropólogos a causa de la violencia, el mandatario señaló: Ha habido problemas ahí, enfrentamientos, pero está atendido .

Refirió que se trata de dos conflictos distintos: en Bonampak, la presencia de grupos criminales que intentan que aterricen avionetas con droga cerca de la zona, en tanto que en Yaxchilán no hay acceso debido a un problema entre los operadores de las lanchas que transportan hacia ese sitio, pues es la única forma de llegar.