▲ Las mejores localidades para asistir al concierto de Eric Clapton el 3 de octubre en el Foro Sol se agotaron rápidamente. Las de la sección Platino A, con costo de 5 mil 587.50 pesos, se esfumaron en unas cuantas horas ayer en la preventa para tarjetahabientes del banco patrocinador. En tanto, de los lugares Platino de la B a la E, con precio de 4 mil 733.50 y de hasta 3 mil 025.50 pesos, de forma respectiva, casi se habían terminado. Hasta el cierre de esta edición, aún había entradas para las secciones Verde C y Naranja C con precios desde mil 317.50 hasta mil 439.50, respectivamente. El músico británico, durante una conferencia de prensa sobre Eric Clapton: Life in 12 Bars, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en septiembre de 2017. Foto Ap