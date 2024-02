Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Jueves 1º de febrero de 2024, p. 8

El cinerrealizador austriaco Patric Chiha presentó en México su película La bestia en la jungla. En ella aborda la vida de un club nocturno de 1979 a 2004: un hombre y una mujer velan juntos un misterioso acontecimiento; la historia de la música disco y el tecno, así como de un amor, de una obsesión. La cosa acabará manifestándose, pero de una forma mucho más trágica de lo esperado. Es una adaptación libre de la novela homónima de Henry James, un homenaje a la cultura disco que nos sumerge en la búsqueda de lo absoluto, una odisea sensorial.

La cinta inauguró la edición de My French Film Festival México 2024, primer festival del mundo en línea dedicado exclusivamente a la cinematografía francesa, que se desarrolla desde ya y hasta el 19 de febrero.

El encuentro cuenta con 26 títulos recientes de la cinematografía francesa subtitulados en 11 idiomas, incluyendo, por supuesto, el español. Los interesados pueden registrarse para ver este ramillete de largometrajes de forma gratuita en myfrenchfilmfestival.com. El encuentro está presentado por el Instituto Francés de América Latina y la embajada de Francia.

En entrevista con La Jornada Chiha compartió: “cuando uno comienza una película, se piensa que será rara y única, pero sinceramente esta cinta es la más banal que he hecho, en el sentido de que veo la vida de esta forma. Cuando se presentó en la Berlinale entendí que a la gente le parecía extraña y difícil, al grado tal de que colegas me señalaban lo difícil de haber hecho esta historia que abarca tanto tiempo y tan existencial con tan poco dinero. Como cineasta, intento ser alguien libre porque esa es la manera en que quiero hacerlas, hablar de algo importante de la vida en La bestia en la jungla, en la pantalla me interesa el corazón y el cerebro más que la acción”.

Agregó que su película se inserta en otras cinematografías locales, como la mexicana. Sostuvo: “es muy francesa porque todavía muestra que la palabra es una acción, en la que lo importante es la conversación entre los personajes; es algo muy del siglo XVIII. Mi esperanza, como cineasta, es que esto evoque a alguien y si le inspira a alguien de la Ciudad de México o de Japón, qué mejor. Veo muchos intentos de filmes que quieren agradar a los estudios estadunidenses, pero no lo logran, son productos mal logrados.