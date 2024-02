En diversos videos difundidos en redes sociales, se observa que Alonso le dice a Herrera: No hables de mí, no me conoces. No tienes respeto hacia la gente, ¿o no tienes memoria? Me faltaste el respeto, a mí y al entrenador, y eso no lo voy a permitir , mientras el entrenador de Tijuana sólo contestó: ¿qué te dije? y le pedía que fueran a hablar a otro sitio debido a que ahí había muchos medios de comunicación. A lo que el directivo respondió: Enano de mierda .

Tras la trifulca, en la que también estuvo involucrado Mathías Car-daccio, director de futbol del conjunto cementero, Alonso comentó a la prensa: No pasa nada, lo que sí, es que no voy a dejar que me falten al respeto, ni a mí, ni al entrenador, ni a nadie de acá, del equipo .