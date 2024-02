Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 1º de febrero de 2024, p. a11

El equipo mexicano Copa Davis aprovechará la ausencia de Holger Rune para salir avante en la serie ante Dinamarca, que disputarán este 3 y 4 de febrero en el Club Hacienda San Javier de Zapopan.

Si lo vemos en términos de mercadotecnia, no conviene mucho la ausencia de su primera raqueta, pero en lo deportivo sí nos favorece que no esté incluido en su equipo, así tendremos más posibilidades de vencer y estar un paso más cerca del Grupo Mundial , admitió Carlos González, presidente de la Federación Mexicana de Tenis (FMT) .

Rune, séptimo de la lista mundial ATP, declinó la invitación de su nación debido a su apretada agenda, aunque estará en México durante dos semanas en febrero para asistir al Abierto de los Cabos y al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.

Es una lástima que no venga porque es espectacular. De cualquier forma no nos vamos a confiar, los tenistas de Dinamarca son jóvenes, pero estoy seguro que darán una gran batalla. Nuestro equipo tendrá que hacer gala de su experiencia y no dejar pasar la oportunidad que se les presenta.

Las diferencias entre los jugadores por la falta de comunicación y planeación con la FMT han quedado atrás, según González.

La Federación ya se comunicó con ellos y llegamos a muchos acuerdos. Tenían razón en muchas de sus demandas e inquietudes, así que tratamos de compensar su apoyo en este tipo de series y seguimos en pláticas respecto a otros temas.

Un triunfo ante Dinamarca sería muy significativo para México, que este 2024 festeja 100 años de participación en Copa Davis.