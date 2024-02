Periódico La Jornada

Jueves 1º de febrero de 2024, p. 5

Mi mundo se ha cerrado a cal y canto,

Mi luz se va a apagar;

Mi final no deja de acercarse,

Con mis colores, ¿no pintaré ya?

Y mis lágrimas, ¿dónde las verteré?

Mi última mirada, mi bendición final

Serán para el famoso país donde están mis hermanos:

Subo a buscarlos y bajo de nuevo a verlos

Por la escalera de Jacob...

En sueños me arrastro pesadamente: ¡mira, Dios mío!

El peso de mi cruz...

Y cada uno de los cuadros que he hecho

Exhala su afligido canto...

Aquí están, desparramados por el suelo,

El del cementerio...

Flota un olor de vela que se apaga,

Acuden desde todas partes músicos difuntos

Clamando con fuerza la gloria del divino Nombre.