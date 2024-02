La sexta extinción masiva en el planeta se acerca a pasos agigantados, y de no haber un cambio de rumbo de la humanidad, ésta podría no sólo experimentar un colapso civilizatorio en las próximas cuatro o cinco décadas, sino desaparecer en un plazo estimado entre un siglo y medio o dos.

Otros factores, menciona, tienen que ver con el consumo desmedido de las sociedades y el uso irracional de recursos como el petróleo y el carbón. Todas esas energías que son ineficientes , en el sentido de que producen gases de invernadero y provocan el cambio climático.

La destrucción de los ambientes naturales y ecosistemas por el crecimiento de la infraestructura, la agricultura y la ganadería se aúnan a esa lista, igual que el tráfico ilegal de especies animales y vegetales, la toxificación del ambiente y las enfermedades causadas por las especies introducidas.

Son factores que están causando que se terminen las especies, todos relacionados con el humano; ¿por qué decimos que éste?, porque precisamente esa era la clave de nuestros estudios: si no fuéramos la causa, las tasas de extinción deberían ser iguales a las que prevalecieron en los últimos millones de años.

Según el ecólogo, la vida en el planeta no sucumbirá del todo con la sexta extinción masiva, como han demostrado las cinco anteriores. Precisa, sin embargo, que es muy viable que la especie humana sí desaparezca.

“Hay un par de estudios que han abordado eso y evidentemente, entre el cambio climático, la extinción de especies, la polución y la toxificación… si seguimos el curso que llevamos, no hay forma en que no nos acabemos ”, asegura.

A paso apresurado

Se dice que el plazo de extinción de la humanidad es alrededor de 200 o 250 años, aunque las predicciones que se hicieron en los años 90 y las que hemos hecho de lo que ocurría en 2100 están sucediendo ya. Se estima que ahora serán en los años 2050 o 2070. Es decir, el deterioro es mucho más rápido.

Advierte: “antes de que se acabe la humanidad, es posible que haya un colapso de la civilización, lo cual significa básicamente la ruptura de las estructuras sociales, políticas y económicas que han permitido que haya –con todos los problemas existentes– estabilidad. Es posible que este colapso a nivel regional o global ocurra en las próximas cuatro o cinco décadas”.

No obstante, para este especialista no todo está perdido y confía en que la humanidad tiene aún en sus manos los medios para evitar ese trágico desenlace. Destaca a la ciencia y el desarrollo tecnológico como rutas de salida.