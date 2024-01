Una vez más el sistema de procuración de justica –léase fiscalías– falla. Se liberó a los ocho militares como resultado de un amparo interpuesto por su defensa. Ese amparo, un recurso de revisión, no fue impugnado por la fiscalía, que no presentó recurso de revisión alguno y con ello dejó de presentar ante esta instancia elementos probatorios suficientes como para que los militares continuaran detenidos. No es que no existan elementos, simple y lamentablemente no los presentaron.

Los militares no están exonerados, pero a como van las cosas, si la fiscalía continúa cometiendo este tipo de omisiones, es posible que en un futuro no lejano lo estén, no debido a la acción de la justicia, sino a la inacción en su procuración, por lo que es imposible dejar de preguntarse si la fiscalía es nada más ineficiente, o tal vez eficiente a intereses que continúan, y con éxito, impidiendo llegar a la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa.

Ingenuo resulta pensar que se les olvidó presentar el recurso de revisión al amparo que derivó en la liberación de los ocho militares. De nadie es secreto que los tentáculos de la corrupción continúan aferrándose en dependencias de seguridad y justicia. Qué bien que se propongan reformas al Poder Judicial, urgen, pero de nada servirá reformarlo si no se atiende el rezago que en procuración de justicia existe. Si no se investiga para sustentar la acusación, el impartidor de justicia carece de elementos para consignar culpables y, al mismo tiempo, cuenta con elementos para evadir la justicia si, por la razón que sea, se lo propone.

Por primera vez en la historia del país llega una ministra con ideología claramente de izquierda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres. Su arribo al máximo tribunal del país da curso a una necesaria reconfiguración del Poder Judicial para que lleve a cabo sus funciones de acuerdo con la inercia de cambio cuyo rumbo se inició hace casi seis años. Ahora el sistema de procuración de justica deberá contar con la profesionalización de las fiscalías, iniciando por su titular, de quien se espera experiencia y resultados en combatir al crimen y conocimiento sobre los tentáculos que el crimen tiene infiltrados para impedir la acción de la justicia.