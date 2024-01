El programa de gobierno que se exponga en esta campaña permitirá examinar y evaluar las ventajas y condicionantes de las distintas alternativas para la generación y el uso social. El examen debe ser riguroso e incluyente con el fin de mejorar la eficiencia del sistema completo. Es decir, enumerar con el rigor indispensable las distintas tecnologías a usarse: ciclos combinados, eólicas, nucleares, geotérmicas, solares hidroeléctricas y otras muchas adicionales. Pero, un programa comprensivo debe atender, como ángulo primordial, a los recursos con que cuenta el país en hidrocarburos, aguas y caídas, infraestructura, experiencia o capacidad organizativa. La inclusión del envolvente en el cual opera el aparato energético: legislación, complemento financiero, la regulación de competencia o capacidad científica y técnica. No es conveniente ceder y menos aún adoptar la narrativa de los vendedores internos y, en especial, los externos, que tratan de imponer sus muy particulares intereses. No deben adoptarse, como obligación indispensable a las energías –eólicas o voltaicas– como los actores definitorios de la transición energética. La famosa descarbonización y el combate al calentamiento (dióxido de carbono) global son horizontes discutibles en sus tiempos y contenidos. Situarlos es indispensable tarea programática, tanto por sus costos, o naturaleza –intermitente– que las presentan como adicionales y no definitorias.

Para visualizar la futura mezcla energética nacional es preciso no soslayar, como se ha hecho por demasiado tiempo, la contribución de la energía nuclear. Difícilmente, si no es que imposible, será encontrar la adecuada mezcla energética futura, sin incluir todas las tecnologías que pueden servir para concretar el objetivo soberano buscado.