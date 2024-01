Víctor Ballinas y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de enero de 2024, p. 8

Claudia Sheinbaum pidió a los diputados de Morena, PT y PVEM defender que, aun cuando se sienta nostalgia por que se cierra un ciclo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre que nunca se rindió , en el siguiente sexenio “viene un nuevo periodo… A quienes afirman que él seguirá gobernando, vamos a decirles: aquí gobernará un concepto, el humanismo mexicano”, expresó.

En una amplia participación a puerta cerrada, la candidata presidencial pidió a los legisladores mantener la unidad, no confiarse con la ventaja que le dan las encuestas y adelantó que convocará a una gran movilización después de la convocada por la oposición el 18 de febrero, para demostrar dónde está la fuerza del pueblo y ahora sí vamos a ir al Zócalo .

Además, convocó a no confiarse por la ventaja en las encuestas, no por que estemos dos a uno, o tres a uno, o 20 o 30 por ciento arriba, podemos decir que ya está todo resuelto; si no invitamos a todos a participar, puede disminuir la participación ciudadana .

La candidata presidencial insistió: el Presidente cierra un primer ciclo, pero la responsabilidad histórica es de todos, no solamente mía, que represento la candidatura presidencial. Tenemos la obligación de dar continuidad al movimiento. Yo no gané la encuesta para traicionar al pueblo de México .

Sheinbaum llamó a defender el movimiento, su historia y el discurso ante las posturas que la oposición y sus corifeos quieren atribuirnos, que representamos la antidemocracia y el autoritarismo, la ausencia de libertades .

En ese punto manifestó: si escuchan a (Javier) Milei en Argentina o a la derecha en España, de Vox, es similar a lo que vino a decir (Ernesto) Zedillo a México; a lo que dice la oposición, ya ni siquiera la candidata porque ni siquiera es su discurso, es el construido desde la derecha .