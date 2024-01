Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de enero de 2024, p. 8

Frente a la irritación de opositores, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó tomar té de tila o pasiflora: “¡Serénense, tranquilícense!… ya se va a acabar la dictadura… el comunismo, el populismo… ya en ocho meses me voy”.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional pidió a sus opositores paciencia para que el 2 de junio el pueblo elija el proyecto de país para los próximos años.

Tranquilos, no va a pasar nada. Me quedan ocho meses (de mandato), pero estamos a cuatro de la elección, ya falta muy poco. Y están muy alterados y eso, autocontrólense, y para eso es buenísimo el té de tila, passiflorine. ¡Tranquilos, serenos no va a pasar nada!

Irónico, usó varios de los señalamientos que le han endilgado sus adversarios. De que soy un dictador, bueno, ya se va a acabar la dictadura, porque ya en ocho meses me voy. Que se está destruyendo el país, ya en cuatro meses vamos a saber, hay la posibilidad de que ya no se siga destruyendo el país en cuatro meses, porque para eso es la democracia, el pueblo es el que manda, es el que decide .

Y continuó: “¿Qué otra cosa así? La dictadura, la dictadura, el proletariado, lo de la destrucción… Ah, la militarización. Pues yo no voy a ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique; yo me jubilo y me retiro completamente, y también se acabaría el comunismo, se acabaría el populismo, sí, ya. Malo sería que yo estuviese pensando en perpetuarme en el poder”.